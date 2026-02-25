Майор ВСУ помогал военным выезжать за границу под видом учений

Иллюстративное фото: из открытых источников

Чиновник одного из учебных центров ВСУ помогал незаконному выезду военнослужащих за границу под видом учений. Расследование завершено, дело передано в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, майор организовывал выезд мобилизованных военнослужащих за пределы Украины под предлогом участия в учениях в странах ЕС, одновременно давал подробные советы, как избежать возвращения к месту службы.

Один из задокументированных случаев касался военнослужащего, включенного в списки для международной учебы 15 марта 2025 года, который после выезда на службу не вернулся.

Кроме того, майор предоставлял другим военным консультации по незаконному пересечению границы, правилам поведения во время пограничного контроля и мерам конспирации.

За такие "услуги" он получил 2 тысячи долларов США.

Чиновник обвиняется в:

содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с использованием служебного положения и по корыстным мотивам;

пособничестве в неявке на командировочную службу с целью уклонения от военной службы;

использовании поддельных медицинских документов для оформления своего отсутствия на службе.

По статьям Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в требовании 30 тысяч долларов США за "решение вопроса" об избежании ответственности военнослужащим. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме. Досудебное расследование продолжается.