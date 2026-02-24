В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян

11:45  24 февраля
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ разоблачила в Измаиле двух местных жителей, согласившихся легализовать терминалы Starlink для российских окупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигуранты попали "в поле зрения" рашистов через телеграмм-каналы по поиску "легких заработков". Российские кураторы предложили злоумышленникам по 30 долларов за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink.

Чтобы активировать побольше таких устройств, злоумышленники пытались привлечь третьих лиц – в частности, искали наркозависимых визитов в ЦНАП.

СБУ задержала подельников до того, как они успели реализовать план. В ходе обысков у них изъяли телефоны с инструкциями от россиян и доказательствами получения денег.

Фигурантами оказались два жителя Измаила: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

СБУ предупреждает: помощь врагу с регистрацией Starlink – это уголовное преступление. Россияне часто маскируются под украинских военных, которые якобы не могут активировать собственные терминалы. Если вам поступают подобные предложения, сообщайте на горячую линию СБУ: 0800501482 или в чат-бот t.me/spaly_fsb_bot.

Напомним, СБУ и МВД требуют ограничить работу Telegram в Украине – из-за количества российских терактов.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Ловушка 2022 года: почему полномасштабной войны невозможно было избежать
24 февраля 2026, 12:09
