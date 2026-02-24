11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
08:23  24 февраля
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
24 февраля 2026, 12:57

С фронта – по почте: ГБР сорвало доставку сотен боеприпасов в Харьков

24 февраля 2026, 12:57
Фото: ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований остановили пробу незаконной переправки боевых средств поражения и взрывных материалов в Харьковский регион

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Организатором схемы стал сапер одного из пограничных подразделений, проходивший службу в Донецкой области. Имея доступ к арсеналу, он присваивал взрывные материалы и комплектующие, которые посылал по почте двум знакомым на Харьковщину.

Там полученные посылки хранились в квартирах, фактически накапливая нелегальный арсенал.

Во время отправки дежурной партии на почтовом терминале в Харькове стражи порядка изъяли почти 300 единиц опасных средств поражения, среди которых – главные части неуправляемых реактивных снарядов, корпуса гранат, пороховые заряды, взрыватели и элементы подствольных систем.

Во время обысков в помещениях подельников изъяты дополнительные боевые части зарядов, ручные гранаты, электродетонаторы, капсюли-детонаторы, компоненты гранатометных выстрелов и самодельные взрывные элементы.

По данным следствия, благодаря оперативным действиям правоохранителей фигуранты не успели реализовать или использовать изъятое вооружение.

Военнослужащий уведомлен о подозрении за незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины), что предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, решается вопрос передачи изъятых средств поражения нуждам Сил обороны Украины.

Напомним, на Закарпатье разоблачили и прекратили деятельность трех каналов незаконного сбыта боевого оружия на территории региона. В ходе спецопераций задержаны три человека. Все изъятое оружие направлено на экспертное исследование.

