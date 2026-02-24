В Тернопольской области работник мэрии "сливал" данные о ТЦК

Иллюстративное фото

В Тернопольской области судили мужчину, который публиковал данные о пребывании ТЦК. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что мужчина с мая 2024 по ноябрь 2025 был администратором канала в Telegram и Viber. В этих каналах он публиковал данные о том, где находятся сотрудники ТЦК, проводящие мобилизационные мероприятия.

Оказалось, что этот мужчина работал специалистом пресс-службы Чертковского городского совета. Он признал вину. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении депутату Почаевского городского совета Тернопольщины за махинации с военным учетом. Он за взятку обещал снять военнообязанных с розыска и устроить их на госпредприятия, чтобы они получили бронирование.