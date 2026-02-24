11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
08:23  24 февраля
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2026, 13:15

В Тернопольской области работник мэрии "сливал" данные о ТЦК

24 февраля 2026, 13:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области судили мужчину, который публиковал данные о пребывании ТЦК. Стало известно, какой приговор он получил 

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что мужчина с мая 2024 по ноябрь 2025 был администратором канала в Telegram и Viber. В этих каналах он публиковал данные о том, где находятся сотрудники ТЦК, проводящие мобилизационные мероприятия.

Оказалось, что этот мужчина работал специалистом пресс-службы Чертковского городского совета. Он признал вину. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении депутату Почаевского городского совета Тернопольщины за махинации с военным учетом. Он за взятку обещал снять военнообязанных с розыска и устроить их на госпредприятия, чтобы они получили бронирование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК мобилизация Тернопольская область
В Полтавской области женщину судили за "слив" данных о ТЦК
23 февраля 2026, 16:15
$12 тыс. за фиктивное трудоустройство: СБУ задержала руководителей оборонных предприятий
18 февраля 2026, 14:25
Экс-заместитель одиозного начальника Одесского областного ТЦК подозревается в незаконном обогащении
17 февраля 2026, 15:55
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Ловушка 2022 года: почему полномасштабной войны невозможно было избежать
24 февраля 2026, 13:41
В Запорожье российский агент пытался устроиться "на работу" на оборонный завод
24 февраля 2026, 13:28
В Харькове горит кафе: более 50 спасателей работают на месте
24 февраля 2026, 13:21
С фронта – по почте: ГБР сорвало доставку сотен боеприпасов в Харьков
24 февраля 2026, 12:57
Массовое отравление в детском центре Львова: количество госпитализированных увеличилось до 21
24 февраля 2026, 12:51
В Киеве без тепла остаются 1126 домов и 62 школы
24 февраля 2026, 12:36
Смертельное ДТП на Волыни: столкнулись легковушка и грузовик
24 февраля 2026, 12:36
Поставил на колени и бил по голове: на Черкасщине задержали офицера за издевательство над солдатами
24 февраля 2026, 12:24
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивания в четырех областях – Минэнерго
24 февраля 2026, 12:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »