14:54  24 февраля
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
24 февраля 2026, 13:58

На Черкасщине ночная драка закончилась ножевым ранением

24 февраля 2026, 13:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
В селе Дубеевка Черкасского района конфликт между двумя знакомыми завершился ранением и госпитализацией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось 21 февраля около 22:30 вблизи местного магазина. Во время совместного употребления алкоголя между двумя знакомыми возникла ссора. Предварительно, инициатором конфликта стал 23-летний парень. Когда спор перерос в драку, его 39-летний оппонент достал нож и ударил парня в бедро.

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 124 УК Украины (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны).

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
