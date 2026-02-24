Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Дубеевка Черкасского района конфликт между двумя знакомыми завершился ранением и госпитализацией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось 21 февраля около 22:30 вблизи местного магазина. Во время совместного употребления алкоголя между двумя знакомыми возникла ссора. Предварительно, инициатором конфликта стал 23-летний парень. Когда спор перерос в драку, его 39-летний оппонент достал нож и ударил парня в бедро.

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 124 УК Украины (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны).

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все детали инцидента.

