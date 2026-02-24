11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
08:23  24 февраля
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
24 февраля 2026, 13:21

В Харькове горит кафе: более 50 спасателей работают на месте

24 февраля 2026, 13:21
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 24 февраля, в 10:06 в службу "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании кафе в Слободском районе Харькова

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

К моменту прибытия спасателей горели деревянные конструкции крыши и перекрытие здания на площади около 180 м².

В 11:20 пожар удалось локализовать, сейчас идет его ликвидация.

На месте работают более 50 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Киеве в результате пожара в доме погибли два человека. Инцидент произошел утром 21 февраля по улице Казацкой. На территории частного дома вспыхнуло пламя, охватившее кровлю одноэтажного дома.

пожар Харьков спасатели ГСЧС кафе Слободской район
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
В Запорожье российский агент пытался устроиться "на работу" на оборонный завод
24 февраля 2026, 13:28
В Тернопольской области работник мэрии "сливал" данные о ТЦК
24 февраля 2026, 13:15
С фронта – по почте: ГБР сорвало доставку сотен боеприпасов в Харьков
24 февраля 2026, 12:57
Массовое отравление в детском центре Львова: количество госпитализированных увеличилось до 21
24 февраля 2026, 12:51
В Киеве без тепла остаются 1126 домов и 62 школы
24 февраля 2026, 12:36
Смертельное ДТП на Волыни: столкнулись легковушка и грузовик
24 февраля 2026, 12:36
Поставил на колени и бил по голове: на Черкасщине задержали офицера за издевательство над солдатами
24 февраля 2026, 12:24
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивания в четырех областях – Минэнерго
24 февраля 2026, 12:09
На Львовщине ищут родственников 65-летнего мужчины, который потерял сознание в больнице
24 февраля 2026, 11:54
