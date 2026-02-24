В Харькове горит кафе: более 50 спасателей работают на месте

Фото: ГСЧС Харьковщины

Во вторник, 24 февраля, в 10:06 в службу "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании кафе в Слободском районе Харькова

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

К моменту прибытия спасателей горели деревянные конструкции крыши и перекрытие здания на площади около 180 м².

В 11:20 пожар удалось локализовать, сейчас идет его ликвидация.

На месте работают более 50 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

