В Херсоне из-за атаки дрона погиб 62-летний коммунальщик

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Херсоне в результате атаки российского дрона погиб работник коммунального предприятия

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Инцидент произошел сегодня, 24 февраля, около 9.00 в Днепровском районе города.

Мужчина выполнял профессиональные обязанности и погиб в свой 62-й день рождения от травм, несовместимых с жизнью.

"В Херсоне российские террористы унесли жизни еще одного коммунальщика", – говорится в сообщении Шанька.

Глава городской администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 39 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских ударов погиб один человек, еще пятеро – получили ранения.