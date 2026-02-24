Взятки за "неофициальные" отпуска: командир части в Киевской области будет отвечать в суде

Иллюстративное фото: из открытых источников

Следователи ДБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Киевской области. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, офицер получал неправомерную выгоду за неофициальные разрешения на временное уход места службы.

В течение 2023 военнослужащие, которые хотели беспрепятственно выезжать за пределы Киевского гарнизона, перечисляли средства на личную банковскую карточку командира.

Правоохранители задокументировали 14 фактов получения взяток от 9 подчиненных. Действия командира квалифицированы по ч. 1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины – просьба и получение неправомерной выгоды в крупном размере.

Отдельно установлена ответственность военнослужащих, дававших взятки. Девяти лицам доложено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины, а их дела уже рассматривает суд.

