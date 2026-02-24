14:54  24 февраля
24 февраля 2026, 13:52

Взятки за "неофициальные" отпуска: командир части в Киевской области будет отвечать в суде

24 февраля 2026, 13:52
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Следователи ДБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Киевской области. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, офицер получал неправомерную выгоду за неофициальные разрешения на временное уход места службы.

В течение 2023 военнослужащие, которые хотели беспрепятственно выезжать за пределы Киевского гарнизона, перечисляли средства на личную банковскую карточку командира.

Правоохранители задокументировали 14 фактов получения взяток от 9 подчиненных. Действия командира квалифицированы по ч. 1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины – просьба и получение неправомерной выгоды в крупном размере.

Отдельно установлена ответственность военнослужащих, дававших взятки. Девяти лицам доложено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины, а их дела уже рассматривает суд.

Напомним, в Черкасской области задержали офицера за издевательство над солдатами. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Суд отправил мужчину под стражу с возможностью внесения залога. Отдельно следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
