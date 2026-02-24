Ловушка 2022 года: почему полномасштабной войны невозможно было избежать

Размышления о том, "что было бы, если бы в 2022 году не началась война", лишены смысла

Фото: loda.gov.ua

Потому что война началась в 2014 году. Очевидно, что она так просто не завершится. Конечно, были варианты. Рано или поздно. Полномасштабное вторжение или операция по внутренней общественной дестабилизации, а может, чисто внутриполитическая операция. Или мультидоменная лиминальная война, как рекомендуют российские теоретики (это ныне угрожает Европе). Варианты были разные. До 2021 года я не верил в полномасштабное вторжение. Думал, сделают ставку на один из других вариантов, ведь они подешевле и обещали большую вероятность успеха. В декабре 2021 года стало понятно, что они таки выбрали тот вариант. Но, в любом случае, война началась в 2014, и вариантов, что ее можно было избежать в 2022, не было.

.