Ловушка 2022 года: почему полномасштабной войны невозможно было избежать
Размышления о том, "что было бы, если бы в 2022 году не началась война", лишены смысла
Размышления о том, "что было бы, если бы в 2022 году не началась война", лишены смысла
Потому что война началась в 2014 году.
Очевидно, что она так просто не завершится.
Конечно, были варианты. Рано или поздно. Полномасштабное вторжение или операция по внутренней общественной дестабилизации, а может, чисто внутриполитическая операция. Или мультидоменная лиминальная война, как рекомендуют российские теоретики (это ныне угрожает Европе).
Варианты были разные. До 2021 года я не верил в полномасштабное вторжение. Думал, сделают ставку на один из других вариантов, ведь они подешевле и обещали большую вероятность успеха. В декабре 2021 года стало понятно, что они таки выбрали тот вариант.
Но, в любом случае, война началась в 2014, и вариантов, что ее можно было избежать в 2022, не было.
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Военного РФ будут судить за насилие во время оккупации Киевщины
24 февраля 2026, 15:58Водитель Glovo сбил пешехода в центре Тернополя
24 февраля 2026, 15:38В Запорожье представили памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам
24 февраля 2026, 15:24На Черниговщине чиновник ТЦК снимала мужчин с учета
24 февраля 2026, 14:55Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
24 февраля 2026, 14:54Ударил ножом в шею: в Киевской области мужчина убил сестру во время ссоры
24 февраля 2026, 14:50Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
24 февраля 2026, 14:32В Херсоне из-за атаки дрона погиб 62-летний коммунальщик
24 февраля 2026, 14:11На Черкасщине ночная драка закончилась ножевым ранением
24 февраля 2026, 13:58Взятки за "неофициальные" отпуска: командир части в Киевской области будет отвечать в суде
24 февраля 2026, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий