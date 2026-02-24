В Киеве без тепла остаются 1126 домов и 62 школы

Иллюстративное фото: из открытых источников

В столице без теплоснабжения остаются 1126 жилых домов, еще примерно в 100 домах зафиксированы локальные аварии на теплосетях

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.

По ее словам, без полного восстановления тепла до конца отопительного сезона остаются дома в Дарницком и Днепровском районах. Они находятся в зоне обслуживания одной из теплоэлектростанций, которую невозможно полностью восстановить.

Кроме того, около 100 домов зафиксированы локальные аварии. Речь идет о повреждениях внутридомовых сетей, тепловых сетей и систем теплообеспечения, через которые тепло не поступает в дома.

Российские обстрелы нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре столицы. В частности, Дарницкая ТЭЦ до сих пор не может возобновить производство электроэнергии, из-за чего в городе сохраняется дефицит электричества.

Для жителей домов, получавших тепло от Дарницкой ТЭЦ, введен специальный режим электроснабжения: свет будут выключать только в пиковые часы – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00. В то же время возможны точечные аварии из-за нестабильности напряжения.

Также без отопления остаются 62 школы. В городе была введена так называемая образовательная миграция – часть классов была переведена в другие учебные заведения с надлежащим температурным режимом. В некоторых школах организовано дистанционное обучение.

Напомним, ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы из-за ударов РФ. Несмотря на сложную ситуацию, работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются.

Как известно, по данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 5796 атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.