В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители разыскивают 17-летнюю жительницу Пересыпского района Дарию Пантелееву, которая вчера, 19 февраля, ушла из дома и до сих пор не вернулась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения, крашеные светлые волосы средней длины, карие глаза.

Особые приметы: татуировка в виде паутины на левой руке.

Была одета: в черную куртку с белым мехом внутри.

"Уважаемые граждане! Если вы располагаете любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в территориальный отдел полиции по телефонам: (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 93 321 0985 или на спецлинии 102 или 112", – добавили в полиции.

