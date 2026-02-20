21:39  20 февраля
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
16:11  20 февраля
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2026, 21:29

В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку

20 февраля 2026, 21:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разыскивают 17-летнюю жительницу Пересыпского района Дарию Пантелееву, которая вчера, 19 февраля, ушла из дома и до сих пор не вернулась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения, крашеные светлые волосы средней длины, карие глаза.

Особые приметы: татуировка в виде паутины на левой руке.

Была одета: в черную куртку с белым мехом внутри.

"Уважаемые граждане! Если вы располагаете любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в территориальный отдел полиции по телефонам: (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 93 321 0985 или на спецлинии 102 или 112", – добавили в полиции.

Напомним, в Одессе на помойке нашли тело младенца. Правоохранители уже начали уголовное производство.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса полиция розыск фото девушка
Обстрел энергосистемы Одесщины: почти 100 тыс. человек остаются без света
18 февраля 2026, 11:56
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
17 февраля 2026, 15:14
Враг атаковал Одессу: тревога в городе звучала 6 раз, трое пострадавших
17 февраля 2026, 07:18
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
20 февраля 2026, 21:39
В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света
20 февраля 2026, 21:06
В Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена
20 февраля 2026, 20:59
Скелетониста Гераскевича "сватали" в "Холостяк", но его сердце уже занято
20 февраля 2026, 20:40
На Закарпатье у границы с Румынией задержали троих нарушителей и проводника
20 февраля 2026, 20:03
Завтра свет будут выключать в большинстве регионов Украины
20 февраля 2026, 19:53
На Бали чеченцы похитили сыновей украинских криминальных авторитетов
20 февраля 2026, 19:32
Гендиректор "Укрпочты" Смилянский подал в НАБУ заявление на народного депутата Гончаренко
20 февраля 2026, 18:58
В Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу
20 февраля 2026, 18:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »