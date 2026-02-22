Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина

Иллюстративное фото: из открытых источников

Суд в Запорожье вынес приговор двум жителям Мелитопольского района, которые в 2021 году похитили и жестоко убили 11-летнего мальчика и 48-летнюю женщину. Обеим обвиняемым назначено пожизненное лишение свободы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники заманили мальчика в автомобиль конфетами и привезли в частный дом. В течение почти двух недель в подвале его избивали деревянной битой, пытаясь узнать, сообщал ли он кому-то об их деятельности по продаже наркотиков. Ребенок погиб от полученных травм, а его тело обвиняемые зарыли и залили бетоном.

В следующем месяце мужчины похитили 48-летнюю женщину. Пытаясь узнать, где хранятся наркотики, они вывезли ее к лесополосе, привязали к дереву, избивали руками и деревянной битой, а затем утопили в реке.

Прокуроры предоставили суду убедительные доказательства, подтвердившие умышленный характер действий обвиняемых и причастность к обоим преступлениям.

Суд признал мужчин виновными в жестоких убийствах и приговорил их к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

