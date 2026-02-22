14:06  22 февраля
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
11:50  22 февраля
Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
22 февраля 2026, 11:50

Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина

22 февраля 2026, 11:50
Иллюстративное фото: из открытых источников
Суд в Запорожье вынес приговор двум жителям Мелитопольского района, которые в 2021 году похитили и жестоко убили 11-летнего мальчика и 48-летнюю женщину. Обеим обвиняемым назначено пожизненное лишение свободы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники заманили мальчика в автомобиль конфетами и привезли в частный дом. В течение почти двух недель в подвале его избивали деревянной битой, пытаясь узнать, сообщал ли он кому-то об их деятельности по продаже наркотиков. Ребенок погиб от полученных травм, а его тело обвиняемые зарыли и залили бетоном.

В следующем месяце мужчины похитили 48-летнюю женщину. Пытаясь узнать, где хранятся наркотики, они вывезли ее к лесополосе, привязали к дереву, избивали руками и деревянной битой, а затем утопили в реке.

Прокуроры предоставили суду убедительные доказательства, подтвердившие умышленный характер действий обвиняемых и причастность к обоим преступлениям.

Суд признал мужчин виновными в жестоких убийствах и приговорил их к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Напомним, в Житомирской области мужчина пытался сжечь женщину с ребенком. Суд отправил злоумышленника под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
