На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

10:37  22 февраля
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
22 февраля 2026, 10:37
Фото: Национальная полиция
В Костополе Ровенской области автомобиль совершил наезд на пешеходку, после чего водитель скрылся с места происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Пострадавшей оказалась 22-летняя местная жительница, которую медики госпитализировали с мозговой запятой, закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной ноги, ушибами и осадками. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила разбросанные вещи потерпевшей и обломки автомобиля.

Следователь начал досудебное расследование по:

  • ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения);
  • ч.1 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. В розыск злоумышленника были привлечены необходимые силы полиции.

Впоследствии правоохранители установили лицо, причастное к ДТП: 35-летний местный военнослужащий ВСУ.

В ходе следствия выяснилось, что водитель пытался скрыть следы преступления: его пикап Mitsubishi L200 был обнаружен в Сумской области.

В рамках производства продолжается установление всех обстоятельств ДТП, назначены экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос об извещении подозрения 35-летнему мужчине.

Напомним, полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП во Львове. Известно, что 20-летний житель Львовского района, управляя автомобилем BMW X1, совершил наезд на пешехода – 76-летнюю местную жительницу, после чего скрылся с места происшествия. В результате наезда женщина получила тяжелые травмы, была госпитализирована, однако, несмотря на усилия медиков, вскоре скончалась.

