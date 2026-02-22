Последствия атаки на Киевщину: один погибший, 15 пострадавших, среди них четверо детей

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате вражеской атаки на Киевскую область по состоянию на данный момент подтверждены 15 пострадавших, среди которых 4 ребенка. К сожалению, один человек погиб от полученных травм

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадавших – в Фастовском районе, где в результате разрушения здания спасатели достали из-под завалов восемь человек. Семь из них получили травмы разной степени тяжести, один человек скончался от полученных ранений.

В медицинское учреждение доставлены пять человек. Четверым пострадавшим оказывается необходимая помощь: трое находятся в тяжелом состоянии, двое из них – в операционной, еще одна помощь оказывается в травмпункте.

Пострадавшие также были зафиксированы в Бориспольском, Вышгородском, Обуховском и Бучанском районах. Люди получили осколочные ранения, переломы, резаные раны, отравление продуктами горения и острые реакции на стресс.

Часть пострадавших госпитализирована, другим оказана помощь на месте или амбулаторно.

Среди травмированных – четверо детей, которым оказывают медицинскую и психологическую помощь.

На местах продолжают работу спасатели, медики, полиция и все необходимые службы.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате атаки враг повредил дома и объекты критической инфраструктуры в Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском и Обуховском районах Киевщины. Было известно о пострадавшей женщине.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки РФ на Киевщину поврежден дом бывшего главы ВР Разумкова.