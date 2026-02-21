Полиция задержала двух мужчин, напавших на военнослужащих в Днепропетровской области

иллюстративное фото: из открытых источников

За совершение хулиганских действий в отношении военного в городе Каменское правоохранители задержали двух мужчин

Как передает RegioNews, об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Днепропетровской области подполковник полиции Анна Старчевская в комментарии "Украинской правде".

В полиции сообщили, что мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ВСУ, в ходе которого один из защитников получил травмы.

Также во время столкновения один из задержанных произвел несколько выстрелов, вероятно, из пистолета в сторону военных.

Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет.

Напомним, в Днепропетровской области группа неизвестных напала на военнослужащих 24-го отдельного штурмового полка "Айдар". Об этом сообщили представители подразделения.