Теракт у Львові: кількість постраждалих зросла до 24

Фото: Національна поліція

У Львові внаслідок нічного теракту кількість постраждалих зросла до 24 людей

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілим надається необхідна медична допомога.

Попередньо встановлено, що спрацювали саморобні вибухові пристрої. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспорт.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки).

Досудове розслідування здійснює УСБУ у Львівській області. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до скоєння злочину осіб.

Нагадаємо, у Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Було відомо, що ще щонайменше 15 людей зазнали поранень. Вибухи сталися після прибуття екіпажів патрульної поліції на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина близько 00:30.