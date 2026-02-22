10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
09:43  22 февраля
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
UA | RU
UA | RU
22 февраля 2026, 09:25

Во время ночной атаки РФ на Киевщину поврежден дом бывшего председателя ВР Разумкова

22 февраля 2026, 09:25
Читайте також українською мовою
Фото: Украинская правда / Назарий Мазилюк
Читайте також
українською мовою

Массированная ночная атака на столицу и область 22 февраля привела к повреждениям жилых домов в нескольких районах. В одном из пригородных населенных пунктов под удар попал дом народного депутата Дмитрия Разумкова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "УС".

По словам Разумкова, взрыв произошел в результате падения ракеты или ее обломков после уничтожения средствами ПВО.

Дом самого депутата, расположенный на соседней улице от эпицентра попадания, получил повреждения.

"Нет окон, где-то вынесло, где-то выбило, поломало. Все нормально, дети немного испугались, но точно лучше, чем у других, спасибо, все хорошо", – рассказал он.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Кроме того, этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Одесщины, возникли возгорания на больших площадях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Дмитрий Разумков Киевская область атака повреждения российская армия частные дома
Атака на энергетику Одесщины: возникли масштабные пожары
22 февраля 2026, 08:12
Киевщина под ударом РФ: разрушены жилые дома в Софиевской Борщаговке
22 февраля 2026, 07:47
В Одессе из-за обстрела РФ поврежден памятник архитектуры
21 февраля 2026, 16:46
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина
22 февраля 2026, 11:50
Массированный удар по критической инфраструктуре Украины: есть попадание на 14 локациях
22 февраля 2026, 11:30
Во Львовской области задержали подозреваемую в ночном теракте: все подробности
22 февраля 2026, 10:53
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
22 февраля 2026, 10:37
Последствия атаки на Киевщину: один погибший, 15 пострадавших, среди них четверо детей
22 февраля 2026, 10:12
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
22 февраля 2026, 09:43
Теракт во Львове: количество пострадавших возросло до 24
22 февраля 2026, 08:54
Ночная атака РФ на Киевщину: есть пострадавшая, повреждены дома в пяти районах
22 февраля 2026, 08:39
Атака на энергетику Одесщины: возникли масштабные пожары
22 февраля 2026, 08:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »