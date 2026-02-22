Во время ночной атаки РФ на Киевщину поврежден дом бывшего председателя ВР Разумкова

Фото: Украинская правда / Назарий Мазилюк

Массированная ночная атака на столицу и область 22 февраля привела к повреждениям жилых домов в нескольких районах. В одном из пригородных населенных пунктов под удар попал дом народного депутата Дмитрия Разумкова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "УС".

По словам Разумкова, взрыв произошел в результате падения ракеты или ее обломков после уничтожения средствами ПВО.

Дом самого депутата, расположенный на соседней улице от эпицентра попадания, получил повреждения.

"Нет окон, где-то вынесло, где-то выбило, поломало. Все нормально, дети немного испугались, но точно лучше, чем у других, спасибо, все хорошо", – рассказал он.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Кроме того, этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Одесщины, возникли возгорания на больших площадях.