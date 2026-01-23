Фото: Гостаможслужба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Гражданин Румынии пытался заехать в Украину через "зеленый коридор", уверяя, что не везет товаров для декларирования. Однако при проверке в его багаже нашли технику бренда Apple: смартфоны iPhone (модели 17 Pro и 17 Pro Max), планшеты iPad, наушники AirPods, часы Apple Watch, системный блок Mac mini, клавиатуры Apple и Dexnor, а также зарядные устройства Apple.

Примерная стоимость обнаруженной техники составляет около 500 тысяч гривен.

На иностранца составили протокол за нарушение таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ). Всю незадекларированную технику изъяли.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили таможенника, помогавшего предпринимателям контрабандно ввозить в Украину топовые модели мобильных телефонов марки Apple. Фигурант брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone.