В Винницкой области мужчина изнасиловал дочь бывшей

Фото: из открытых источников

В Винницкой области мужчина получил подозрение за изнасилование несовершеннолетним. Жертвой стала его 13-летняя падчерица

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

15-летняя девочка сообщила правоохранителям, что летом 2024 года ее изнасиловал отчим. Прокуроры открыли уголовное производство и сообщили мужчине о подозрении.

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина проживал в семье около трех лет. В это время у него с его сожительницей родился общий ребенок. В начале 2024 года сожители разошлись, а летом он пришел в дом. Дома была старшая девочка, которая присматривала за младшим ребенком. Пока малыш играл в другой комнате, мужчина изнасиловал падчерицу.

Долгое время девочка не рассказывала об этом, потому что боялась осуждения. Уже со временем во время разговора с психологом она решилась рассказать правду.

Мужчина находится за решеткой, отбывая наказание за другие преступления.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.