В Винницкой области мужчина изнасиловал дочь бывшей
В Винницкой области мужчина получил подозрение за изнасилование несовершеннолетним. Жертвой стала его 13-летняя падчерица
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
15-летняя девочка сообщила правоохранителям, что летом 2024 года ее изнасиловал отчим. Прокуроры открыли уголовное производство и сообщили мужчине о подозрении.
Как выяснилось в ходе расследования, мужчина проживал в семье около трех лет. В это время у него с его сожительницей родился общий ребенок. В начале 2024 года сожители разошлись, а летом он пришел в дом. Дома была старшая девочка, которая присматривала за младшим ребенком. Пока малыш играл в другой комнате, мужчина изнасиловал падчерицу.
Долгое время девочка не рассказывала об этом, потому что боялась осуждения. Уже со временем во время разговора с психологом она решилась рассказать правду.
Мужчина находится за решеткой, отбывая наказание за другие преступления.
Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.