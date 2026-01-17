14:38  17 января
Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет
10:55  17 января
В Киевской области более 50 тысяч домов остались без света из-за атаки россиян
09:22  17 января
Россияне ночью снова атаковали Одесщину: поврежден энергообъект
17 января 2026, 14:59

Во Львовской области пограничники обнаружили в микроавтобусе более 1000 пачек сигарет

17 января 2026, 14:59
фото: ГПСУ
На выезде из Украины пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда во взаимодействии с оперативниками отряда и работниками таможни разоблачили попытку незаконного перемещения сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правонарушения были обнаружены во время осмотра микроавтобуса Ford, которым управлял 33-летний житель Львовской области. С целью сокрытия товара, в транспортном средстве была сконструирована двойная крыша, на которой и разместили сигареты.

В транспортном средстве обнаружено 1038 пачек табачных изделий без марок акцизного налога.

Для изъятия незаконного груза пограничникам пришлось частично демонтировать элементы крыши автомобиля, что свидетельствует о предварительно продуманном характере правонарушения.

Примерная стоимость контрабанды составляет более 200 тысяч гривен.

Как сообщалось, во Львовской области таможенники изъяли незадекларированные антидепрессанты и препараты для похудения на 850 тыс. грн.

