Во Львовской области пограничники обнаружили в микроавтобусе более 1000 пачек сигарет

фото: ГПСУ

На выезде из Украины пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда во взаимодействии с оперативниками отряда и работниками таможни разоблачили попытку незаконного перемещения сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правонарушения были обнаружены во время осмотра микроавтобуса Ford, которым управлял 33-летний житель Львовской области. С целью сокрытия товара, в транспортном средстве была сконструирована двойная крыша, на которой и разместили сигареты.

В транспортном средстве обнаружено 1038 пачек табачных изделий без марок акцизного налога.

Для изъятия незаконного груза пограничникам пришлось частично демонтировать элементы крыши автомобиля, что свидетельствует о предварительно продуманном характере правонарушения.

Примерная стоимость контрабанды составляет более 200 тысяч гривен.

Как сообщалось, во Львовской области таможенники изъяли незадекларированные антидепрессанты и препараты для похудения на 850 тыс. грн.