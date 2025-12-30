19:47  30 декабря
30 декабря 2025, 21:55

На Днепропетровщине мужчина из ВИЧ изнасиловал малолетнюю девочку

30 декабря 2025, 21:55
Иллюстративное фото
В Днепропетровской области судили мужчину с диагнозом ВИЧ, который изнасиловал ребенка. Это был ребенок из семьи, живший по-соседству

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло в 2023 году. Тогда мужчина зашел в дом, в котором раньше жила его знакомая. На тот момент жилье арендовала другая семья. Тогда мать была на работе, а дома были дети. Мужчина схватил малолетнюю девочку, затащил ее в другую комнату. Младший брат ребенка выбежал во двор и скрылся.

Мужчина знал о наличии у него диагноза ВИЧ. Он сознательно изнасиловал малолетнюю. Его задержали правоохранители после того, как соседи позвонили в полицию, когда услышали крики девочки. К счастью, по результатам медицинского обследования инфицирование ребенка не подтвердилось.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к тюремному заключению на 15 лет.

Напомним, Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.

30 декабря 2025
Трамп и дальше готов ставить себя на место Путина, а Украину – рядом с собой
30 декабря 2025, 23:03
30 декабря 2025, 20:45
