12:35  31 декабря
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
09:49  31 декабря
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
31 декабря 2025, 12:35

Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице

31 декабря 2025, 12:35
фото: 20 хвилин
Нетрезвый водитель внедорожника Винницкой ОВА, влетевший в газовый шкаф, отделался лишь штрафом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "20 хвилин".

Как отмечается, ночью полицейские получили вызов о ДТП без травмированных по улице Ольги Кобылянской. На месте происшествия установили, что водитель автомобиля Ford Ranger не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в газорегуляторный пункт. Внедорожник съехал с дороги и повредил газораспределительный шкаф.

Впоследствии выяснилось, что 55-летний водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался от проверки на алкотестере и медицинском осмотре. На мужчину составили два админматериала.

Редакции "20 хвилин" известно, что за рулем автомобиля находился Константин Меньшиков – директор департамента оборонной работы и обеспечения правопорядка Винницкой ОВА.

Напомним, за управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен и лишение права управления транспортными средствами на 1 год.

Напомним, в Винницкой области главе Службы восстановления инфраструктуры сообщили о подозрении в растрате 1,6 млн грн.

