Угроза жизни посетителей: прокуратура требует закрыть Колесо обозрения на Подоле

Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса осмотра на Подоле с запретом его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели осмотр аттракциона.

В ходе проверки установили, что опорная металлическая конструкция Колеса осмотра размещена на находящихся в критическом состоянии деревянных брусьях.

В частности, зафиксированы признаки глубокого гниения, разрушение структуры древесины и длительное воздействие влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет пустоты и крошится при механическом воздействии, что создает реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В целях предотвращения возможных трагических последствий прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте аттракциона и запрете его использования. Досудебное расследование продолжается.

Справка: Колесо обозрения на Контрактовой площади в Подоле – крупная обзорная аттракция, установленная в декабре 2017 года.

Аттракцион был привезен из Парижа как часть праздничного оформления новогодней и рождественской ярмарки и с тех пор используется как один из туристических объектов столицы.

Колесо имеет высоту около 43 метров и оснащено закрытыми стеклянными кабинками для посетителей.

Напомним, в ноябре на Полтавщине девушки-подростки выпали из аттракциона. По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.