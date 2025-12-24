На Прикарпатье трое детей отравились угарным газом через электрогенератор
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Ивано-Франковской области двое 10-летних и один 12-летний ребенок госпитализированы медиками. Как рассказали спасатели, причиной стало нарушение правил безопасности при использовании электрогенератора. Дети отравились угарным газом.
Спасатели советуют, для безопасности соблюдать правила пользования генераторами и отопительными приборами:
• используйте генератор только на открытом воздухе, на расстоянии не менее 6 метров от зданий;
• категорически запрещено устанавливать генераторы в жилых помещениях, гаражах, подвалах или балконах;
• не размещайте генератор вблизи окон, дверей и вентиляционных проемов;
• следите, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь помещения;
• заправляйте генератор топливом только после его полного охлаждения;
• регулярно проверяйте исправность отопительных приборов;
• очищайте дымоходы и вентиляционные каналы;
• не оставляйте работающие приборы без присмотра;
• установите сигнализаторы угарного газа.
Напомним, на Киевщине в одном из таунхаусов в селе Белогородка соседи обнаружили без признаков жизни супругов и их дочь. В доме также находился их 4-летний сын. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.