Иллюстративное фото

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области двое 10-летних и один 12-летний ребенок госпитализированы медиками. Как рассказали спасатели, причиной стало нарушение правил безопасности при использовании электрогенератора. Дети отравились угарным газом.

Спасатели советуют, для безопасности соблюдать правила пользования генераторами и отопительными приборами:

• используйте генератор только на открытом воздухе, на расстоянии не менее 6 метров от зданий;

• категорически запрещено устанавливать генераторы в жилых помещениях, гаражах, подвалах или балконах;

• не размещайте генератор вблизи окон, дверей и вентиляционных проемов;

• следите, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь помещения;

• заправляйте генератор топливом только после его полного охлаждения;

• регулярно проверяйте исправность отопительных приборов;

• очищайте дымоходы и вентиляционные каналы;

• не оставляйте работающие приборы без присмотра;

• установите сигнализаторы угарного газа.

Напомним, на Киевщине в одном из таунхаусов в селе Белогородка соседи обнаружили без признаков жизни супругов и их дочь. В доме также находился их 4-летний сын. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.