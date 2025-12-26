Чрезвычайная ситуация в Карпатах: около 80 человек застряли на подъемнике

Фото: ГСЧС Львовщины

Во Львовской области на горе Захар Беркут произошел инцидент: остановился кресельный подъемник, на котором находились около 80 человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли горные спасатели.

По состоянию на 13:10 уже удалось снять 42 человека, из них 22 ребенка.

Работы по эвакуации всех пассажиров продолжаются.

Напомним, Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса по осмотру на Подоле с запретом его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона. В ходе проверки обнаружили, что металлическое колесо опирается на находящиеся в критическом состоянии деревянные брусья.