15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
26 декабря 2025, 13:37

Чрезвычайная ситуация в Карпатах: около 80 человек застряли на подъемнике

26 декабря 2025, 13:37
Фото: ГСЧС Львовщины
Во Львовской области на горе Захар Беркут произошел инцидент: остановился кресельный подъемник, на котором находились около 80 человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли горные спасатели.

По состоянию на 13:10 уже удалось снять 42 человека, из них 22 ребенка.

Работы по эвакуации всех пассажиров продолжаются.

Напомним, Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса по осмотру на Подоле с запретом его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона. В ходе проверки обнаружили, что металлическое колесо опирается на находящиеся в критическом состоянии деревянные брусья.

Карпаты спасатели ГСЧС ЧП Львовская область подъемник гора
На Закарпатье отыскали двоих детей, которые трое суток бродили по зимним горам
26 декабря 2025, 09:15
В Винницкой области из реки вытащили тело мужчины
26 декабря 2025, 08:27
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
26 декабря 2025, 15:09
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
26 декабря 2025, 14:48
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: погиб водитель электроскутера
26 декабря 2025, 14:43
Последствия атаки на Умань: Черкасская ОВА обнародовала фото и подробности
26 декабря 2025, 14:25
В Винницкой области адвокат сбил 10-летнего ребенка на самокате: ему сообщили о подозрении
26 декабря 2025, 14:10
На Львовщине будут судить эксглаву лесничества, который нанес ущерб государству на 15 млн грн
26 декабря 2025, 13:59
На Абранском перевале на Закарпатье микроавтобус врезался в грузовик: есть погибший и травмированные
26 декабря 2025, 13:45
В Киеве владелец квартиры избил насмерть своего гостя
26 декабря 2025, 13:34
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после Рождества
26 декабря 2025, 13:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
