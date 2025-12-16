На Львівщині митники зупинили спробу незаконного ввезення брендових товарів

Cartier, Hermes і Louis Vuitton: на Львівщині митники зупинили мікроавтобус із брендовими товарами
Днями у пункті пропуску "Шегині – Медика" під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz митники разом із прикордонниками виявили незадекларовані речі відомих брендів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
За кермом мікроавтобуса перебував 34-річний уродженець Тернопільської області.
Серед товарів – каблучка Cartier, ювелірні прикраси, чайний набір і взуття Hermes, парфуми Tom Ford та BVlgari, а також сумка Louis Vuitton. Загальну вартість виявленого оцінили приблизно у 450 тисяч гривень.
За фактом порушення митних правил склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.
Нагадаємо, у листопаді на кордоні з Польщею в мікроавтобусі виявили партію прикрас на понад мільйон гривень. Незадекларований товар митники вилучили.