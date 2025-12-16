На Львівщині митники зупинили спробу незаконного ввезення брендових товарів

Фото: Львівська митниця

Днями у пункті пропуску "Шегині – Медика" під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz митники разом із прикордонниками виявили незадекларовані речі відомих брендів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

За кермом мікроавтобуса перебував 34-річний уродженець Тернопільської області.

Серед товарів – каблучка Cartier, ювелірні прикраси, чайний набір і взуття Hermes, парфуми Tom Ford та BVlgari, а також сумка Louis Vuitton. Загальну вартість виявленого оцінили приблизно у 450 тисяч гривень.

За фактом порушення митних правил склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, у листопаді на кордоні з Польщею в мікроавтобусі виявили партію прикрас на понад мільйон гривень. Незадекларований товар митники вилучили.