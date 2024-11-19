На границе с Польшей в микроавтобусе обнаружили партию украшений на более чем миллион гривен
Драгоценности обнаружили в микроавтобусе Mercedes, который направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска "Краковец"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"47-летний уроженец Черновцов выбрал для движения полосу "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что нет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу", – рассказали в ГПСУ.
Однако при осмотре микроавтобуса на верхней багажной полке в картонном ящике пограничники обнаружили 24 ювелирных изделия из белого и желтого металлов, а также три браслета Cartier. Сумма оценки выявленного превышает миллион гривен.
По словам водителя, обнаруженное является передачей, которую он забрал в Польше и должен был отдать во Львове.
Незадекларированный товар таможенники изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним, 30 октября в Украину из Польши женщина пыталась ввезти 2 килограмма украшений.