фото: ГПСУ

Драгоценности обнаружили в микроавтобусе Mercedes, который направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска "Краковец"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"47-летний уроженец Черновцов выбрал для движения полосу "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что нет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу", – рассказали в ГПСУ.

Однако при осмотре микроавтобуса на верхней багажной полке в картонном ящике пограничники обнаружили 24 ювелирных изделия из белого и желтого металлов, а также три браслета Cartier. Сумма оценки выявленного превышает миллион гривен.

По словам водителя, обнаруженное является передачей, которую он забрал в Польше и должен был отдать во Львове.

Незадекларированный товар таможенники изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, 30 октября в Украину из Польши женщина пыталась ввезти 2 килограмма украшений.