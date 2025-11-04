08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
08:11  04 листопада
На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати
07:34  04 листопада
Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
04 листопада 2025, 10:47

"Модний вирок" на кордоні: на Львівщині вилучили брендовий одяг і взуття на понад 750 тис. грн

04 листопада 2025, 10:47
Фото: Львівська митниця
З Польщі намагалися ввезти одяг і взуття на сотні тисяч гривень

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Шегині – Медика" з Польщі прибув Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 47-річного мешканця Львівщини. Водій обрав "зелений коридор", однак під час рентген-сканування митники виявили понад 150 одиниць нового жіночого одягу вартістю близько 450 тис. грн.

На Львівщині вилучили брендовий одяг і взуття на понад 750 тис. грн

У пункті "Грушів – Будомєж" під час огляду рейсового автобуса "Кам’янець-Подільський – Колобжег" митники знайшли 60 пар взуття брендів Nike та Puma на суму понад 300 тис. грн.

На Львівщині вилучили одяг і взуття на понад 750 тис. грн
На Львівщині митники вилучили брендовий одяг і взуття на понад 750 тис. грн

За обома фактами складені протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 МКУ.

Нагадаємо, у вересні на кордоні на Львівщині зупинили вантажівку з товарами на 6 млн грн. Під виглядом гуманітарної допомоги намагались провезти шуби, одяг та медичне обладнання.

Львівська область митники контрабанда митниця одяг
