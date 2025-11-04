Фото: поліція

ДТП сталася 3 листопада близько 14:30 у селі Тернавка Стрийського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій трактора DW244ATM не впорався з керуванням, виїхав за межі ґрунтової дороги та з’їхав у кювет, де трактор перекинувся.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 51-річний тракторист загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

