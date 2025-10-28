Фото: БЕБ

У Львівській області правоохоронці викрили групу, яка налагодила виробництво підробленого алкоголю в нежитлових приміщеннях

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

У двох цехах виготовляли напої під виглядом продукції відомих брендів і збували їх оптом та вроздріб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили акцизні марки з ознаками підробки, спирт, пляшки горілки відомих марок, бег-ін-бокси зі спиртовмісною рідиною, обладнання для виготовлення й маркування, а також транспорт.

Окрім того, на одній зі складських баз, де зберігали контрафакт, знайшли понад 42 тисячі пляшок склотари різних горілчаних виробів.

Триває розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення й збут підакцизних товарів та підроблених акцизних марок).

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів. Контрафактну продукцію збували у торгових точках, зокрема в Білій Церкві, а також через соцмережі з доставкою по всій Україні.