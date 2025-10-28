07:28  28 жовтня
28 жовтня 2025, 08:14

На Львівщині викрили два підпільні цехи й базу з контрафактним алкоголем

28 жовтня 2025, 08:14
Фото: БЕБ
У Львівській області правоохоронці викрили групу, яка налагодила виробництво підробленого алкоголю в нежитлових приміщеннях

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

У двох цехах виготовляли напої під виглядом продукції відомих брендів і збували їх оптом та вроздріб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили акцизні марки з ознаками підробки, спирт, пляшки горілки відомих марок, бег-ін-бокси зі спиртовмісною рідиною, обладнання для виготовлення й маркування, а також транспорт.

Окрім того, на одній зі складських баз, де зберігали контрафакт, знайшли понад 42 тисячі пляшок склотари різних горілчаних виробів.

Триває розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення й збут підакцизних товарів та підроблених акцизних марок).

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів. Контрафактну продукцію збували у торгових точках, зокрема в Білій Церкві, а також через соцмережі з доставкою по всій Україні.

Львівська область БЕБ контрафакт алкоголь підпільний цех
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
