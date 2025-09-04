Фото: БЭБ

Жители Львовщины обвиняют в незаконном ввозе в Украину 19 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, часть машин дельцы продали за наличные деньги через онлайн-объявление и в Telegram-каналах, остальные – разобрали на запчасти. Вырученные средства легализовывали.

Организатору схемы инкриминируют ч. 1 ст. 201-4 УКУ (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 УКУ (легализация средств, полученных преступным путем). Обвинительный акт передан в суд.

Напомним, ранее под суд отправили подельников фигуранта – руководителя благотворительной организации.