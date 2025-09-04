Во Львовской области будут судить организатора контрабанды авто под видом гуманитарки
Жители Львовщины обвиняют в незаконном ввозе в Украину 19 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, часть машин дельцы продали за наличные деньги через онлайн-объявление и в Telegram-каналах, остальные – разобрали на запчасти. Вырученные средства легализовывали.
Организатору схемы инкриминируют ч. 1 ст. 201-4 УКУ (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 УКУ (легализация средств, полученных преступным путем). Обвинительный акт передан в суд.
Напомним, ранее под суд отправили подельников фигуранта – руководителя благотворительной организации.
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Количество пострадавших в результате атаки на Запорожье увеличилось: в ОВА показали последствия
04 сентября 2025, 11:40Фортификационный скандал: в Раде заслушали Пронина – но диалога не вышло
04 сентября 2025, 11:35В Киевской области микроавтобус протаранил мотоцикл: погиб 14-летний мальчик
04 сентября 2025, 11:27В Запорожье вражеский дрон попал в многоэтажку: есть раненые
04 сентября 2025, 11:15Автоподжоги под заказ: полиция задержала 21-летнего одессита
04 сентября 2025, 10:53В Полтавской области женщина выпала из окна и погибла
04 сентября 2025, 10:49Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, – Макрон
04 сентября 2025, 10:35Во Львовской области автомобиль съехал с дороги и врезался в опору моста: пострадали женщина и ребенок
04 сентября 2025, 10:24Фортификационный скандал на Полтавщине: дело в фокусе НАБУ
04 сентября 2025, 10:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »