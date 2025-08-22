Фото: ДСНС

Двоє дітей – 14-річний хлопець та 13-річна дівчина – зникли 15 серпня після того, як вийшли з дому в селі Верхня Рожанка на Стрийщині та вирушили у напрямку Сколе

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Останній раз підлітки виходили на зв’язок 18 серпня: юнак подзвонив батькам і сказав, що з ними все гаразд. Згодом контакт із ними зник.

До пошуків долучилися рятувальники та правоохоронці. Місцевість прочісували пішки та з використанням безпілотників, кінологів і спецтехніки. Загалом перевірили понад 31 гектар території.

Вранці 21 серпня дітей знайшли у лісовому масиві поблизу гори Високий Верх. Підлітків вивели до села Волосянка та передали медикам для огляду. На щастя, вони не постраждали й медичної допомоги не потребували.

Нагадаємо, 10 серпня на Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який заблукав у горах. Чоловік втратив орієнтування неподалік села Пробійнівка Верховинського району.