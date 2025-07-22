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22 июля 2025, 04:35

Сгорел дотла: во Львове во время движения загорелся электроскутер

22 июля 2025, 04:35
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фото: ГСЧС Украины во Львовской области
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Инцидент произошел вечером 20 июля по улице Защитников Украины во Львове. Возгорание потушили спасатели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области.

Оказалось, что во время движения загорелся электроскутер Fada N9. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.

"Причины пожара выясняют специалисты. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львове посреди улицы сгорел электрический скутер.

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