Сгорел дотла: во Львове во время движения загорелся электроскутер
Инцидент произошел вечером 20 июля по улице Защитников Украины во Львове. Возгорание потушили спасатели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области.
Оказалось, что во время движения загорелся электроскутер Fada N9. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.
"Причины пожара выясняют специалисты. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее во Львове посреди улицы сгорел электрический скутер.
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