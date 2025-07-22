Згорів вщент: у Львові під час руху спалахнув електроскутер
Інцидент трапився ввечері 20 липня на вулиці Захисників України у Львові. Займання загасили рятувальники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Львівській області.
Виявилося, що під час руху загорівся електроскутер Fada N9. Вогонь повністю знищив транспортний засіб.
"Причини пожежі з’ясовують фахівці. На щастя, ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові посеред вулиці згорів електричний скутер.
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