Згорів вщент: у Львові під час руху спалахнув електроскутер

фото: ДСНС України у Львівській області

Інцидент трапився ввечері 20 липня на вулиці Захисників України у Львові. Займання загасили рятувальники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Львівській області.

Виявилося, що під час руху загорівся електроскутер Fada N9. Вогонь повністю знищив транспортний засіб.

"Причини пожежі з’ясовують фахівці. На щастя, ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.