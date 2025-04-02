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02 апреля 2025, 16:52

Во Львовской области будут судить руководство воинской части и директора предприятия, которые организовали поставку некачественного меда для военных

02 апреля 2025, 16:52
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководству воинской части во Львовской области и директору частного предприятия, которые организовали поставку некачественного меда для военных на более чем 30 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, в начале 2023 между военной частью Львовской области и частным предприятием был заключен договор на поставку меда для питания военнослужащих общей стоимостью 30,5 млн гривен. Впоследствии выяснилось, что мед не соответствовал трем показателям по качеству. Несмотря на это руководство воинской части приняло продукцию на основании заключения лаборатории другой воинской части, которая засвидетельствовала соответствие меду нормативам, и произвела полную оплату товара.

Военнослужащие воинской части, осуществлявшей закупку, не были осведомлены о ненадлежащем качестве продукта и оплатили всю сумму поставок.

В ходе досудебного расследования был задержан командир воинской части, которая осуществляла проверку меда, его заместителя, двух офицеров этой части и директора частного предприятия.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области перекрыли канал контрабанды древесины.

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