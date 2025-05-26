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В воскресенье, 25 мая, около восьми утра во Львове на улице Лычаковской возле входа в один из магазинов прохожий обнаружил двух девушек в бессознательном состоянии

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Жительниц Львовского района, обе в возрасте 16 лет, доставили в больницу. Медики диагностировали у них алкогольное отравление и оказали помощь. Угрозы жизни пациенток нет.

Решается вопрос привлечения родителей несовершеннолетних к админответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни получил приговор 16-летний парень. В пьяном состоянии он сел за руль мотоцикла и попал в ДТП, в результате которого пострадали люди.