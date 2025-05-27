У Львові затримали псевдополіцейського, який за 18 200 доларів планував переправити за кордон чоловіка призовного віку
На Львівщині ліквідовано чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Організатор незаконної оборудки задля маскування своїх дій використовував підроблений документ працівника Національної поліції. За 18 200 доларів США зловмисник обіцяв співвітчизнику допомогти в організації його переправлення через державний кордон України.
Його затримали у Львові, після передачі вищезгаданої суми.
Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Нагадаємо, у Львівській області судитимуть інспекторку митниці, яка незаконно вивезла до Польщі чотирьох чоловіків.
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