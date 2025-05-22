У Львівській області працює найбільше нелегальних АЗС
Більше половини усіх нелегальних АЗС в Україні зосереджено у п’яти областях: Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській і Дніпропетровській
Про це свідчать оновлені на травень 2025 року дані інтерактивної мапи PerevirAZS.info, яку веде Нафтогазова асоціація України (НАУ), передає RegioNews.
Найбільше нелегальних АЗС зафіксовано у Львівській області — 87 станцій (20%), далі йдуть Одеська — 47 (11%), Київська область і м. Київ — 44 (10%), Івано-Франківська — 34 (8%) й Дніпропетровська області — 29 (7%).
Сукупно ці регіони охоплюють понад 56% усіх виявлених порушень, що свідчить про серйозну регіональну концентрацію проблеми, зазначають експерти.
Нагадаємо, за минулу добу на дорогах Львівщини сталось майже 50 ДТП.
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