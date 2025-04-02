Иллюстративное фото

Во Львовской области вынесли приговор военному, который самовольно покинул часть. По его словам, он это сделал, потому что ухудшилось состояние здоровья его матери

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Во Львовской области был осужден солдат, который самовольно покинул воинскую часть и не появлялся на службе два месяца. По данным следствия, он находился по месту жительства.

На суде мужчина объяснил, что покинул место службы из-за жизненных обстоятельств. Он рассказал, что его мать болеет и нуждается в уходе. Когда он узнал, что у его матери состояние здоровья ухудшилось, он вернулся в Ивано-Франковск и на службу не возвращался. Об отъезде он никого не сообщал.

Суд признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации. Он объяснил это тем, что ранее участвовал в боевых действиях в 2014 году, но оставил воинскую часть после смерти жены. Однако суд назначил три года лишения свободы.