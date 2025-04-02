Убежал, чтобы ухаживать за больной матерью: во Львовской области судили солдата по СОЧ
Во Львовской области вынесли приговор военному, который самовольно покинул часть. По его словам, он это сделал, потому что ухудшилось состояние здоровья его матери
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
Во Львовской области был осужден солдат, который самовольно покинул воинскую часть и не появлялся на службе два месяца. По данным следствия, он находился по месту жительства.
На суде мужчина объяснил, что покинул место службы из-за жизненных обстоятельств. Он рассказал, что его мать болеет и нуждается в уходе. Когда он узнал, что у его матери состояние здоровья ухудшилось, он вернулся в Ивано-Франковск и на службу не возвращался. Об отъезде он никого не сообщал.
Суд признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации. Он объяснил это тем, что ранее участвовал в боевых действиях в 2014 году, но оставил воинскую часть после смерти жены. Однако суд назначил три года лишения свободы.