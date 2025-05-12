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12 мая 2025, 03:55

В Киевской области во время пожара погиб мужчина

12 мая 2025, 03:55
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Киевской области
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Ночью 11 мая в Василькове Обуховского района произошел смертельный пожар. Огонь унес жизнь местного жителя

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, информирует RegioNews.

Оказалось, что на улице Михайловская загорелся двухэтажный жилой дом. Пожарные оперативно потушили возгорание.

"При ликвидации пожара обнаружено тело хозяина дома 1955 года рождения", — говорится в сообщении.

Причину пожара устанавливают компетентные органы.

Напомним, в ночь на 11 мая в Соломенском районе Киева в собственной квартире заживо сгорел мужчина.

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