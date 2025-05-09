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09 травня 2025, 19:29

Суд заборонив будівництво будинку у Львові, в якому уже розкупили квартири

09 травня 2025, 19:29
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фото: NGL.MEDIA
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Верховний Суд скасував рішення виконкому Львівської міськради, яке дозволяло будівництво будинку у місті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NGL.media.

Таку постанову суд прийняв 1 травня у справі за позовом мешканців сусіднього будинку. Постанова Верховного Суду є остаточною, вона уже набрала законної сили і не може бути оскаржена.

Згідно з висновком Верховного Суду, заявлений компанією-забудовником намір забудови ділянки не відповідав вимогам генерального плану Львова, а тому виконком міськради не мав права видавати дозвіл для такого будівництва.

Цікаво, що двосекційну багатоповерхівку уже звели, і відомо, що всі квартири у ще недобудованому будинку вже розпродані.

Нагадаємо, у Львові внаслідок падіння з 16-го поверху будинку загинули двоє 15-річних підлітків.

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