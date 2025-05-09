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09 мая 2025, 13:57

Львовянин сядет на 5 лет за жестокое убийство собаки

09 мая 2025, 13:57
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фото: Львовская областная прокуратура
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Во Львове 53-летнего мужчину осудили за жестокое обращение с животным, что привело к его гибели. Назначенное наказание – 5 лет лишения свободы

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в начале марта этого года в одной из квартир Шевченковского района Львова мужчина самодельной битой забил до смерти собаку своей сожительницы.

В дальнейшем положил тело животного в пакет и поставил его на балконе общего пользования. Пакет заметил сосед и вызвал правоохранителей.

По ходатайству стороны обвинения мужчина находится под стражей.

Напомним, на Закарпатье мужчине грозит 8 лет за жестокое убийство собаки.

Ранее сообщалось, что полиция в столице расследует жестокое обращение с животным. Киевлянин показывал в Telegram, как он пытает котенка.

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