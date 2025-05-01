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01 мая 2025, 14:59

Во Львовской области ввели ограничения в популярном пункте пропуска

01 мая 2025, 14:59
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фото: иллюстративное
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В Государственной пограничной службе Украины сообщили о временных ограничениях в пункте пропуска «Корчева – Краковец»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По информации польской стороны, с 8 мая 2025 г. и до середины июня планируются дорожные работы по замене асфальтного покрытия на въездном направлении грузового оформления в Польшу и выездном направлении пассажирского оформления из Польши.

"В связи с частичным перекрытием зон, где будут продолжаться ремонтные работы, пропускная способность пункта пропуска может быть снижена", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что ремонтно-реконструкционные работы продолжаются и в пункте пропуска "Шегини" с украинской стороны.

"Рекомендуем заблаговременно планировать маршруты и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска с меньшей нагрузкой: "Смельница", "Нижанковичи", "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов"", - добавили пограничники.

Напомним, во Львовской области пограничники обнаружили более тысячи наркотических таблеток.

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