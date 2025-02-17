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17 февраля 2025, 10:45

В Украине ветеранам компенсируют обучение в автошколах: кто может воспользоваться услугой

17 февраля 2025, 10:45
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фото: Armyinform
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Министерство по делам ветеранов будет возмещать стоимость обучения в автошколах защитникам с инвалидностью и членам их семей, участникам боевых действий, а также семьям погибших защитников

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская, передает RegioNews.

"Это не просто поддержка – это о равенстве. Чтобы те, кто защищал нашу страну, имели возможность быть самостоятельными и независимыми", – отметила Елена Зеленская.

По ее словам, адаптированные водительские автошколы уже работают в Киевской области (с. Вита-Почтовая), Львове, Одессе, Днепре, Кропивницком, Кривом Роге и Каменце-Подольском.

В некоторых регионах можно пройти обучение с переводом на жесткий язык.

У Минветеранов уточнили, что воспользоваться услугой могут:

  • ветераны войны с инвалидностью;
  • члены их семей;
  • семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Что предполагает программа:

  • 64 часа теории + 40 часов практики;
  • специально оборудованные автомобили с ручным управлением;
  • опытные инструкторы;
  • возможность обучения жестовому языку;
  • в отдельных регионах – категория C1 (грузовики).

Чтобы получить возмещение на обучение в автошколе, нужно медицинское заключение о пригодности к управлению. А также написать соответствующее заявление в местное подразделение по ветеранской политике.

Теоретический и практический экзамены сдают в сервисном центре МВД. Там же выдается водительское удостоверение.

Как известно, в прошлом году более 100 водителей получили водительское удостоверение благодаря проекту "Автошколы для лиц с инвалидностью".

Напомним, правительство приняло постановление о привлечении ветеранов войны к проведению базовой военной подготовки украинцев.

Минветеранов авто водительское удостоверение компенсация инвалидность
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