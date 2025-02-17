В Украине ветеранам компенсируют обучение в автошколах: кто может воспользоваться услугой
Министерство по делам ветеранов будет возмещать стоимость обучения в автошколах защитникам с инвалидностью и членам их семей, участникам боевых действий, а также семьям погибших защитников
Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская, передает RegioNews.
"Это не просто поддержка – это о равенстве. Чтобы те, кто защищал нашу страну, имели возможность быть самостоятельными и независимыми", – отметила Елена Зеленская.
По ее словам, адаптированные водительские автошколы уже работают в Киевской области (с. Вита-Почтовая), Львове, Одессе, Днепре, Кропивницком, Кривом Роге и Каменце-Подольском.
В некоторых регионах можно пройти обучение с переводом на жесткий язык.
У Минветеранов уточнили, что воспользоваться услугой могут:
- ветераны войны с инвалидностью;
- члены их семей;
- семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.
Что предполагает программа:
- 64 часа теории + 40 часов практики;
- специально оборудованные автомобили с ручным управлением;
- опытные инструкторы;
- возможность обучения жестовому языку;
- в отдельных регионах – категория C1 (грузовики).
Чтобы получить возмещение на обучение в автошколе, нужно медицинское заключение о пригодности к управлению. А также написать соответствующее заявление в местное подразделение по ветеранской политике.
Теоретический и практический экзамены сдают в сервисном центре МВД. Там же выдается водительское удостоверение.
Как известно, в прошлом году более 100 водителей получили водительское удостоверение благодаря проекту "Автошколы для лиц с инвалидностью".
Напомним, правительство приняло постановление о привлечении ветеранов войны к проведению базовой военной подготовки украинцев.