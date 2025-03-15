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15 марта 2025, 01:25

В Черкассах мужчина отказался от повестки и получил приговор

15 марта 2025, 01:25
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Иллюстративное фото
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В Черкассах судили мужчину за уклонение от службы. Он получил "боевую повестку", но не пришел в ТЦК

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкасской области осудили 36-летнего мужчину за уклонение от призыва и за незаконное хранение боевых припасов.

Что касается боеприпасов, то житель Умани приобрел их еще в 2021 году и хранил их дома. Уже осенью 2024 года он не явился по "боевой" повесткой в ТЦК, хотя был пригоден к военной службе и не имел оснований для отсрочки.

"При принципиальной позиции прокурора суд, с учетом собранных в ходе досудебного расследования доказательств, признал мужчину виновным в инкриминируемых правонарушениях и назначил наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Волыни отказался от повестки из-за "религиозных убеждений". Однако в суде доказали обратное. В частности, член Церкви Адвентистов Седьмого Дня подтвердил, что мужчина не принадлежит к религиозной организации. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

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