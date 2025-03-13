В Ровенской области от угарного газа пострадали две женщины и двое подростков
Происшествие случилось 13 марта в одном из домов в селе Замостище Ровенского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" госпитализировали женщин 53 и 21 года, а также двух девушек 17 и 14 лет.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 9 марта на Прикарпатье женщина погибла, выжигая сухостой.
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