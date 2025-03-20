ДТП во Львовской области: пострадали четыре человека, среди них ребенок
ДТП произошло 19 марта около 20:00 на трассе в селе Пасеки-Зубрицкие Львовского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Произошло столкновение автомобилей BMW 535, которым управлял 26-летний водитель, и Volkswagen Caddy под управлением 65-летнего мужчины.
В результате ДТП водители обоих авто, а также 15-летний пассажир Volkswagen и 30-летний пассажир BMW – получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 16 марта на трассе на Львовщине столкнулись два автомобиля Opel Kadett и Volkswagen Passat. Пострадали шесть человек.
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