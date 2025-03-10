На Львовщине поляк пытался вывезти из Украины пять старинных икон

фото: 7 пограничный Карпатский отряд

В пункте пропуска "Смольница" пограничники обнаружили пять старинных икон, пытавшихся незаконно вывезти в Польшу

Об этом сообщает 7 пограничный Карпатский отряд, передает RegioNews.

Отмечается, что во время досмотра автомобиля марки Volkswagen с польской регистрацией пограничники обратили внимание на подозрительные вещи в багажном отделении.

В чемоданах среди личных вещей, а также под задним рядом сидений они обнаружили пять икон в деревянном обрамлении.

Автомобилем управлял 56-летний гражданин Польши.

Принимая во внимание вероятную историческую и культурную ценность этих икон, их передадут на экспертизу. Специалисты будут определять их возраст, подлинность и значимость.

Напомним, в конце февраля на Львовщине пограничники обнаружили иконы , пытавшиеся вывезти в Италию.