На Львовщине поляк пытался вывезти из Украины пять старинных икон
В пункте пропуска "Смольница" пограничники обнаружили пять старинных икон, пытавшихся незаконно вывезти в Польшу
Об этом сообщает 7 пограничный Карпатский отряд, передает RegioNews.
Отмечается, что во время досмотра автомобиля марки Volkswagen с польской регистрацией пограничники обратили внимание на подозрительные вещи в багажном отделении.
В чемоданах среди личных вещей, а также под задним рядом сидений они обнаружили пять икон в деревянном обрамлении.
Автомобилем управлял 56-летний гражданин Польши.
Принимая во внимание вероятную историческую и культурную ценность этих икон, их передадут на экспертизу. Специалисты будут определять их возраст, подлинность и значимость.
Напомним, в конце февраля на Львовщине пограничники обнаружили иконы , пытавшиеся вывезти в Италию.