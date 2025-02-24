фото: ГПСУ

В пункте пропуска на границе с Польшей пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза икон из Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе проверки микроавтобуса Opel итальянской регистрации в багажнике среди личных вещей пограничники обнаружили три иконы – одна в обрамлении, две другие – роспись по дереву.

Учитывая, что иконы могут представлять историческую или культурную ценность, их направили на экспертизу.

Напомним, на днях на Волыни в автобусе, следовавшем из Польши в Киев, нашли 28 тысяч бриллиантов. Пакет с драгоценными камнями спрятали в нише пола автобуса.