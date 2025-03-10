На Львівщині поляк намагався вивезти з України п'ять старовинних ікон

фото: 7 прикордонний Карпатський загін

У пункті пропуску "Смільниця" прикордонники виявили п'ять старовинних ікон, які намагалися незаконно вивезти до Польщі

Про це повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін, передає RegioNews.

Зазначається, що під час огляду автомобіля марки Volkswagen з польською реєстрацією прикордонники звернули увагу на підозрілі речі у багажному відділенні.

У валізах серед особистих речей, а також під заднім рядом сидінь вони знайшли п'ять ікон у дерев'яному обрамленні.

Автомобілем керував 56-річний громадянин Польщі.

Зважаючи на ймовірну історичну та культурну цінність цих ікон, їх передадуть на експертизу. Спеціалісти визначатимуть їхній вік, автентичність і значущість.

Нагадаємо, в кінці лютого на Львівщині прикордонники виявили ікони, які намагалися вивезти до Італії.